Cavese: la conferma di Foggia e una prima novità in difesa

Definiti i nuovi quadri dirigenziali e soprattutto la nuova guida tecnica, la Cavese si concentra sull'allestimento della squadra da affidare a Daniele Cinelli. Il primo step riguarda la riconferma del centravanti Ciro Foggia, che ha lasciato il segno nella stagione dei biancoblu realizzando la bellezza di 19 reti nelle 38 gare disputate tra campionato e Coppa Italia.

Il centravanti ex Cerignola potrebbe addirittura indossare la fascia di capitano nel prossimo torneo, come riconoscimento per quanto dimostrato in campo, pur a fronte della grande delusione finale.

Il primo volto nuovo arriva in difesa. Si tratta del difensore centrale Fabrizio Buschiazzo, atleta urugaiano classe 1996 che nella scorsa stagione ha giocato con il Foggia e con il Rentistas, formazione che milita nella seconda divisione dell'Uruguay. Atleta molto strutturato fisicamente, in Italia ha indossato anche le maglie di Siena, Pisa e Casertana.