Cavese, la trasferta è ancora un tabù: aquilotti ko di misura con il Paternò

Ko nello scontro diretto con il Paternò. La Cavese perde una ghiotta occasione di riagganciarsi al trenino di vetta, lasciando l’intera posta in palio ai padroni di casa. Il punto di svolta arriva alla mezz’ora della ripresa, con l’espulsione dell’aquilotto Gabrieli per doppia ammonizione. Dieci minuti dopo, infatti, il Paternò ha finalizzato il suo forcing con la rete di Rizzo che ha deciso l’esito dell’incontro.

La cronaca. Nel pre-gara Troise perde Altobello, inserendo De Caro tra i titolari in retroguardia. L’inizio dei biancoblu è positivo. Di Allegretti il primo squillo, con palla di poco a lato.

Sul fronte opposto Anatrella si oppone bene alla conclusione di Foderaro. L’opportunità migliore è di marca metelliana, con Carbonaro che chiama Latella a un grande intervento per blindare la porta etnea.

Un legno per parte intorno al quarto d’ora della ripresa. Il palo dice di no a Rizzo su punizione, poi è la Cavese a colpire la traversa dopo un tiro di Allegretti non trattenuto da Latella e una conclusione di Diaz deviata da un difensore.

Più nulla di rilevante fino appunto alla mezz’ora, con Gabrieli che rimedia il secondo giallo e lascia la Cavese in 10 uomini. Al 38’ Rizzo ruba il tempo a Viscomi e insacca in diagonale, permettendo al Paternò di agganciare in classifica gli aquilotti.