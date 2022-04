Cavese e Lamezia chiudono sul 2-2: Foggia spreca troppo nella ripresa

Cavese e Lamezia si fermano sul 2-2 ma a esprimere il maggior rammarico è la squadra di Troise, che nella ripresa fallisce almeno tre nitide palle-gol per rilanciare le proprie ambizioni in chiave Serie C. Il pari serve a ben poco a entrambe le squadre. Il Lamezia sembra ormai definitivamente fuori dai giochi per la promozione diretta, mentre i metelliani rosicchiano un solo punto alla capolista Gelbison, battuta nel big match esterno dall'Acireale.

Troise conferma la trazione anteriore vista ad Aversa. Aquilotti con un 4-2-3-1 che però sembra troppo sguarnito in mediana. Sul fronte opposto, 4-3-3 per Campilongo con tridente leggero in prima linea. Pronti-via e la Cavese è subito avanti. Allegretti e Banegas confezionano l’azione che porta alla rete di Foggia al 2’.

Il Lamezia è vivo e punge al 13’, quando Viscomi è costretto agli straordinari su Miceli, sugli sviluppi di un corner. Un minuto dopo però arriva il pari. Umbaca lancia dalla mediana Bollino, assist al centro per il gol di Terranova.

In contropiede la Cavese soffre e al 18’ ci rimette Potenza, costretto al fallo da ultimo uomo su Bollino. I padroni di casa provano a rialzare la testa con Allegretti, ma alla mezz’ora c’è il raddoppio lametino. Ancora Umbaca l’ispiratore, sul suo assist Bollino scarica sotto la traversa.

Troise non cambia spartito, pur inserendo Gabrieli per Corigliano. Il neo-entrato al 40’ cade in area per ingenuo intervento di Amenta. Calcio di rigore per la Cavese, Allegretti fa 2-2.

A inizio ripresa Anatrella evita il tris ospite sul colpo di testa di Umbaca, poi il taccuino è tutto di marca biancoblu. Al 5’ Bacio Terracino alza di poco un velenoso mancino, poi l’ex di turno Sirignano rimedia il secondo giallo ristabilendo la parità numerica in campo.

Gli aquilotti hanno almeno tre nitide palle-gol sui piedi di Foggia, che però non riesce a sfruttarle a dovere. Al 19’ centra incredibilmente il palo da zero metri su cross di Bacio Terracino. Al 24’ trova la respinta di Lai su assist di Maffei. Infine al 37’, su assist di Kone, cicca il tap-in da due passi, facendosi poi bloccare dalla retroguardia ospite.

Il match si chiude con una doppia opportunità lametina, con Anatrella pronto su Corapi e Maimone che spedisce sul fondo sulla respinta.