Cavese al lavoro a Bracigliano: D'Angelo va verso il recupero

La Cavese trasloca allo stadio De Crescenzo di Bracigliano. La società potrebbe presto sottoscrivere un accordo di convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo dell'impianto, che intanto ospiterà tutte le sedute di allenamento di questa settimana.

Questo pomeriggio proprio sul sintetico del De Crescenzo gli aquilotti hanno ripreso ad allenarsi dopo il beffardo pareggio casalingo contro il Giarre. A dispetto di qualche mugugno proveniente più che altro dai “tifosi da social”, non si fanno drammi nello spogliatoio biancoblu dopo il mezzo passo falso del Lamberti.

Quanto visto contro il Giarre si ripeterà verosimilmente con gran parte degli avversari di bassa classifica: dunque, tanto agonismo nel primo tempo per chiudere le fonti di gioco della Cavese, poi barricate e contropiede nella ripresa. Nulla che la truppa di Pino Ferazzoli non aveva già messo in preventivo già prima dell'inizio del campionato.

Passando alle notizie di campo, il tecnico attende il placet dello staff medico relativo al pieno recupero di parte degli infortunati. In particolare D'Angelo e Bacio Terracino, uomini di qualità ed esperienza che offrirebbero al tecnico possibilità di modificare in corsa il volto della sua squadra. Ferazzoli ci ha provato già domenica contro il Giarre, ma non ottenendo i frutti sperati.

Il programma di allenamenti prevede sedute pomeridiane fino a giovedì. Venerdì ci sarà una seduta mattutina sempre a Bracigliano, con partenza per la Sicilia e rifinitura prevista per sabato a Troina.