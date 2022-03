Cavese-Licata 3-0: gol, spettacolo e primo posto lontano solo due punti

Quinta vittoria consecutiva, media di tre gol a partita e soprattutto primato in classifica più vicino. La Cavese batte il Licata col punteggio di 3-0, collezionando una lunga serie di occasioni da gol e accorciando a -2 dalla capolista Gelbison.

Allegretti dopo 5 minuti del primo tempo, Bacio Terracino e Foggia nell'ultimo quarto di gara firmano un tabellino che avrebbe potuto essere anche più ricco, mettendo in conto pure i legni colpiti dagli aquilotti. La squadra di mister Troise ha dimostrato di non soffrire affatto le assenze prolungate dei vari Aliperta, Fissore e D'Angelo, imprimendo da subito il proprio ritmo sulla partita.

Sul fronte opposto, il Licata è riuscito a collezionare solo tiri finiti lontano dallo specchio della porta. Di fatto subendo per gran parte dell'incontro l'impeto di una Cavese che dimostra con gioco, grinta e cinismo in fase offensiva che crede fortemente nella “remuntada” ai danni della Gelbison. In un rush finale di campionato che vede ancora in corsa anche l'Acireale - che attende di recuperare due partite - e un Lamezia che vuole provarci comunque fino alla fine, pur essendo staccata di 6 punti dalla vetta.

Non c'è comunque troppo tempo per festeggiare. Mercoledì il calendario segna un'altra tappa del campionato. Gli aquilotti saranno di scena in trasferta contro un Portici che proprio tra le mura amiche ha l'esigenza primaria di fare i punti per mantenere la categoria. Campo ostico il San Ciro, ma la Cavese vista nell'ultimo scorcio di campionato ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno per inseguire il proprio sogno.