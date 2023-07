Cavese, Logiudice si presenta: «Porto un tecnico che conosco»

Pasquale Logiudice ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa ufficiale nel ruolo di direttore sportivo della Cavese. L'ex terzino di Catanzaro e Crotone ha incontrato i giornalisti nei saloni dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni presentando le sue idee per il progetto biancoblu nella stagione 2023-24.

A introdurre il suo arrivo c'è stato il presidente Alessandro Lamberti, che ha confermato di netto le ambizioni di altissimo profilo degli aquilotti. «I nostri progetti non cambiano perché non è una mancata vittoria a modificare il mio approccio per questa avventura.

L’anno scorso abbiamo fatto le cose perbene fino a un certo punto; quest’anno dobbiamo fare meglio, pur consapevoli che sarà difficile e che troveremo una concorrenza ancora più agguerrita».

Logiudice si è detto «consapevole del blasone della piazza, ma ci tengo a sottolineare che ho fatto una scelta nuova pur avendo possibilità di restare in Lega Pro. Non ho mai fatto la Serie D, ma ho conosciuto da avversario il calore di questa piazza. Ho fatto un passo indietro come categoria per provare a farne due in avanti e mi sono messo in discussione».

Pur mantenendo il riserbo sulle scelte dei calciatori, il nuovo direttore sportivo biancoblu ha sottolineato che «la società vuole vincere e che quindi non c'è tempo per fare programmi a lungo termine. Bisogna essere competitivi da subito». In quest'ottica arriva la scelta dell'allenatore Daniele Cinelli, reduce dall'esperienza di Messina: «L’ho conosciuto lo scorso anno e ho conosciuto il suo modo di lavorare. Non potevo prendere un tecnico che non conoscevo, non avendo il tempo di programmare su due-tre anni. Quindi devo prendere solo persone che conosco per accelerare i tempi; la scelta di Cinelli ha questa motivazione e non arriva certo perché voglio fare una scommessa».

Ci sarà una totale rifondazione sul piano dell'organico, «perché è difficile per un calciatore reduce da una stagione come quella precedente saper resettare tutto e ripartire. Le conferme - ha aggiunto Logiudice - sono dettate dalla valutazione di prontezza “mentale” dei singoli per poter vestire ancora questa maglia. Devo fare valutazioni non solo tecniche, tutto qua».