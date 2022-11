Cavese, Lomasto salta il Lavello: Troise, «Non è una gara facile»

Lomasto indisponibile, Munoz recuperato. Queste le notizie dall'infermeria della Cavese alla vigilia della trasferta contro il Lavello. Gli aquilotti arrivano in Basilicata con l'obbligo di difendere il primato in classifica nel girone H di Serie D.

Ma anche il monito che mister Troise ha ripetuto per tutta la settimana di avvicinamento all'incontro. «Guai a sottovalutare gli avversari. Non credo che in questo campionato ci si possa permettere di parlare di gare abbordabili». E in tal senso ci sono state ampie dimostrazioni nelle precedenti giornate, non solo per quanto concerne le gare della Cavese.

«Rispettiamo l’avversario - sottolinea il tecnico biancoblu -, perché soprattutto in casa ha un atteggiamento diverso rispetto alle gare esterne. Ha un’espressione di gioco molto più offensiva provando a sfruttare la conoscenza del suo campo. E quindi dobbiamo essere attenti».

Cautela sì, ma senza snaturarsi troppo per ciò che concerne il gioco. Con queste idee la Cavese affronterà un Lavello che viaggia nelle zone basse della graduatoria, capace di vincere una sola volta tra le mura amiche due settimane fa, di misura contro il Gladiator.