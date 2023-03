Cavese, lunga volata per la Serie C: aquilotti soli contro il blocco pugliese

Casarano e Brindisi saranno giudici della corsa promozione in Serie C tra Cavese e Nardò. Il calendario del girone H pone sulla strada delle prime due della classe due club di elevatissima caratura tecnica, uno dei quali, il Brindisi, potrebbe addirittura rimettersi clamorosamente in corsa per il salto di categoria.

Gli aquilotti possono amministrare - si fa per dire - un vantaggio di quattro punti sui neretini. Questi ultimi potranno contare sul fattore campo per le gare contro Casarano e Brindisi, che invece la Cavese dovrà affrontare in trasferta.

I ragazzi di Troise alla ripresa saranno di scena sul campo di un Gravina che ha bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza e in subordine - ma più complicato - provare a tirarsi anche fuori dalla zona playout. Le stesse esigenze che avrà il Francavilla, che sarà di scena al Simonetta Lamberti nel turno pre-pasquale in un match che vede comunque pronostico favorevole ai metelliani.

Più abbordabili senza dubbio le ulteriori sfide interne che gli aquilotti hanno in calendario fino al termine della stagione regolare. Ospiteranno infatti alla trentaduesima giornata un Martina che potrebbe aver già chiuso anticipatamente i conti con la salvezza. E all’ultima di regular season contro una Nocerina che, pur avendo battuto la Cavese in chiusura di girone d’andata, non sembra avere i mezzi per un ulteriore sgambetto alla capolista.

Più complicato il cammino del Nardò, che dovrà rendere visita prima alla Nocerina e poi all’Afragolese, squadre che necessitano di un bel po’ di punti per mantenere la categoria. Ma ha un ulteriore scoglio difficile da superare alla penultima giornata, in trasferta contro un Barletta che ha contato sulla grande spinta del proprio pubblico da quando ha fatto ritorno allo stadio Puttilli.

Dunque, la promozione nel girone H di Serie D si deciderà verosimilmente in volata, con la Cavese che avrà motivazioni da vendere per riscattare la cocente delusione patita nel finale del campionato scorso.