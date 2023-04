Cavese-Martina 1-2, flop nonostate il sold-out

Un incredibile scivolone interno nel match che avrebbe invece potuto consegnare la quasi certezza della promozione in Serie C. La Cavese cede inopinatamente in casa contro un ordinato Martina, perdendo 1-2 e ritrovandosi a 3 lunghezze di distanza il Brindisi che ospiterà proprio gli aquilotti in un infuocato big match del prossimo turno.

La squadra ospite non fa nulla di trascendentale, ma sfrutta i varchi lasciati dalla compagine di casa, apparsa quasi intimorita dal sold-out del Lamberti anziché capace di ritrovare ulteriore carica per fare bottino pieno. Si decide tutto nei primi 20 minuti della ripresa. Il Martina passa con una punizione chirurgica di Ancora a pochi minuti da un'altra doppia chance per gli ospiti: al 5' infatti Colombo si è superato su Ancora, prima che Mangialardi concludesse incredibilmente fuori sulla respinta.

La Cavese sfiora il pari con Gagliardi che trova l'opposizione di Suhs sulla linea. Poi subisce addirittura il raddoppio su errato disimpegno di Aliperta, con Langone che da centrocampo vede Colombo fuori dai pali e lo beffa con un preciso lob.

Gli aquilotti si rimettono in partita subito con Bubas, che risolve in rete una mischia scatenatasi sulla linea dell'area piccola ospite. Ma il forcing finale non produce conclusioni pericolose, se non un intervento provvidenziale ancora di Suhs che toglie dai piedi di Bubas il pallone per il possibile pareggio.