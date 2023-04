Cavese, c'è il primo match-point: col Martina out Fissore e Foggia

La Cavese avrà domani a disposizione un primo match-point per mettere un piede e mezzo in Serie C. Vincendo con il Martina e con una mancata vittoria del Nardò contro il Brindisi, gli aquilotti avranno la possibilità di programmare con comodo la festa per il ritorno tra i professionisti.

Domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Simonetta Lamberti. I risultati degli aquilotti hanno spazzato via definitivamente anche le ultimissime critiche che mister Troise ha dovuto incassare fin dall'inizio della stagione. Il pensiero s'è ormai allineato al possibile ritorno in Serie C.

Fuori Fissore e Foggia per squalifica, out anche Lombardi, il tecnico biancoblu ha comunque a disposizione un bel po' di alternative per la sfida a un Martina praticamente salvo, pur non avendo ancora certezza aritmetica. E allora testa bassa e pedalare da subito, per chiudere quanto prima la pratica in campo e non complicarsi la vita in vista della volata finale.