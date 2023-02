Cavese a Matera senza supporters: quarti di Coppa Italia a Lamezia

La Cavese giocherà domenica a Matera senza l'apporto dei suoi tifosi. Oggi è stato notificato al club metelliano il provvedimento di chiusura del settore Ospiti dello stadio Franco Salerno. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, chiamato in causa dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno, ha reputato di dover applicare la massima restrizione per questioni di ordine pubblico.

A nulla sono serviti i tentativi delle due società di scongiurare il divieto. In tal senso, la dirigenza della Cavese ha ringraziato il presidente del club lucano Antonio Petraglia per la disponibilità mostrata in tal senso. La società metelliana proverà comunque anche nelle prossime ore a fornire ampie garanzie per poter indurre la Prefettura di Matera a rivedere la propria decisione.

Intanto, dopo la vittoria di misura sul Francavilla al Simonetta Lamberti, la Cavese affronterà il Lamezia ai quarti di finale di Coppa Italia. Il match è in programma mercoledì 22 febbraio prossimo alle 14.30 allo stadio Guido D'Ippolito di Lamezia Terme.