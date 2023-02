Cavese a Matera senza tre pedine, Troise, «vogliamo dare continuità»

Cavese di scena domani a Matera senza i suoi tifosi. La formazione biancoblu sarà orfana di capitan Altobello, Munoz e Puglisi, tutti indisponibili per il match contro i lucani. Le buone nuove riguardano il probabile ritorno di Bubas dal 1', verosimilmente accanto a Foggia in prima linea. Mister Troise lo ha di fatto confermando, pur limitandosi a dire che «è una delle soluzioni provate in allenamento».

Il Matera è tra le formazioni più costanti del girone H di Serie D. Un ruolino invidiabile per la squadra dei Sassi, con una sola sconfitte nelle ultime quattordici giornate. «Il Matera è una squadra che ha messo innesti importanti e ha trovato la quadra - ha sottolineato l'allenatore della Cavese -. Ma noi abbiamo la grande consapevolezza di venire da tre gare in cui abbiamo mostrato una bella espressione di gioco e una grande determinazione. Quindi per noi l'obbligo è di dare continuità rispetto a queste ultime prestazioni, provando anche ad aumentare le condizioni per arrivare a rete».

Gli aquilotti concretizzano molto meno rispetto alle occasioni create. Un aspetto che squadra e tecnico hanno analizzato, «puntando sulle condizioni che possano ancora aumentare le opportunità di arrivare al tiro. E sono convinto che prima o poi arriveranno anche i gol».