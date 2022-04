Cavese, mister Troise non si abbatte: «Morale giù, ma vogliamo crederci»

Scuro in volto, ma con la giusta determinazione per ripartire con la stessa voglia, a caccia della Serie C. Emanuele Troise non può essere contento per il pareggio casalingo contro il Lamezia. La sua Cavese era partita bene, rischiando tanto nel primo tempo, ma fallendo clamorosamente almeno tre palle-gol che avrebbero ribaltato le sorti dello scontro diretto nella ripresa.

«Siamo stati ingenui sul gol del pareggio del Lamezia, arrivato in pratica su un nostro calcio d’angolo. Poi ci siamo un po’ sfilacciati, soffrendo soprattutto gli inserimenti dei loro centrocampisti a supporto degli attaccanti. Ma in seguito abbiamo avuto numerose occasioni e ci è mancata la precisione».

Il tecnico napoletano smorza anche i mugugni per la scelta di un modulo spregiudicatissimo, che ha prestato però il fianco al gioco avversario soprattutto in mediana. «Abbiamo commesso errori, che però possono starci quando devi forzare sempre le partite per l'obbligo di rincorrere in classifica. Sapevo che avremmo rischiato qualcosina e credo che fosse il momento di farlo. Con la Gelbison ci rammaricavamo che non ci fossero attaccanti, con il Lamezia sento dire che ce n’erano troppi».

Nel prossimo turno, la Cavese non potrà disporre per squalifica di Potenza e Banegas, espulsi dall'arbitro, oltre a Palma che era in diffida e ha rimediato il cartellino giallo. Troise non fa drammi, «perché abbiamo un organico che ci permette di sostituire tutti e tre. C’è la sosta e quindi c’è possibilità di recuperare ancor meglio Aliperta a centrocampo, ci sono tante alternative in attacco quindi, pur essendo assenze pesanti, non mi preoccupano eccessivamente».

La conclusione è un modo per provare a ricompattare e ricaricare l'ambiente. «Abbiamo il dovere di credere ancora di poter raggiungere la promozione diretta, nonostante il morale sia un po’ giù. È legittimo avere rammarico, ma la matematica non ci condanna e dobbiamo pensare alle prossime partite. Ci sono 12 punti a disposizione - ha concluso il tecnico biancoblu - e abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per conquistarli tutti».