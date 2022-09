Cavese, monito della società ai tifosi: «Evitiamo le squalifiche del campo»

Un monito ai tifosi per evitare possibili squalifiche del campo di gioco. La dirigenza della Cavese ha sottolineato il rammarico per l'ammenda subita a margine della partita con l'Afragolese, con annessa diffida del campo di gioco per gli aquilotti. Un episodio sul quale il club s'è soffermato per chiedere maggiore attenzione alla propria tifoseria.

«Sono comportamenti che non rappresentano il club, le sue ambizioni e la stragrande maggioranza dei tifosi presenti domenica scorsa allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano, esemplari nel loro comportamento e nell'incitamento alla squadra dal primo all'ultimo minuto di gioco». Questo è quanto si legge nella nota ufficiale emessa dalla dirigenza metelliana.

«La Cavese 1919, consapevole del fondamentale e irrinunciabile contributo dei propri supporters, rammenta che il protrarsi di tali condotte porterà alla squalifica dello stadio Simonetta Lamberti ed esorta pertanto i propri tifosi a non reiterare simili comportamenti, che rischiano di arrecare un danno reputazionale, tecnico ed economico alla Nostra squadra del cuore. Domenica tutti al Lamberti, uniti verso l’obiettivo».

Intanto è scattata la prevendita per la gara interna con il Barletta, in programma domenica alle 15, proprio nell'impianto di corso Mazzini. I prezzi vanno dai 5 euro per Curva Sud e settore Ospiti ai 35 euro per l'ingresso in Tribuna Centrale.