Cavese-Nardò 0-0: situazione invariata in vetta

Il big match di giornata nel girone H di Serie D termina in parità. Cavese-Nardò termina 0-0, lasciando invariato il vantaggio degli aquilotti sui neretini, secondi della classe. Il match è vivace e gli ospiti si dimostrano cliente molto ostico per la formazione di mister Troise.

Ferreira e Montinaro inaugurano il taccuino per gli ospiti, poi è Foggia a divorare un'occasionissima per la Cavese poco dopo il quarto d'ora. Al 26' un serio infortunio costringe Maffei a uscire dal campo, ricorrendo all'intervento dell'ambulanza. Nardò più presente sul taccuino dei cronisti. Dambros a più riprese si fa vedere dalle parti di Colombo, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Non cambia di molto la musica nel secondo tempo. L'espulsione di Munoz per doppia ammonizione a metà frazione sembra paradossalmente rinvigorire la Cavese, che tuttavia crea pericoli esclusivamente da calci piazzati. Nel finale doppio brivido per i biancoblu, con Mengoli e Addae che sprecano importanti chance per la squadra pugliese.