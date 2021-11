Cavese nella tana della capolista: Ferazzoli sfida il recente passato

Conto alla rovescia per il big match. Cavese domani di scena al Morra di Vallo della Lucania contro la capolista Gelbison. Una sfida al suo recente passato per mister Ferazzoli, che nella scorsa stagione proprio alla guida dei vallesi ha a lungo lottato per una storica promozione in Serie C.

Cambia la panchina, non le ambizioni della nuova società che ha chiesto al tecnico proprio di riportare la Cavese tra i professionisti dopo l'amara retrocessione della scorsa stagione. Ferazzoli deve rinunciare a pedine importanti a centrocampo - Maiorano e Kosovan squalificati - oltre agli acciaccati Kone e Sarno.

Il tecnico non dovrebbe modificare il sistema di gioco rispetto alla gara con il Portici, schierando dunque i suoi con il 3-5-2. Cambieranno alcuni protagonisti, con Diaz e Palma pronti a riprendersi una maglia da titolare, così come il capitano Altobello che guiderà la retroguardia biancoblu nella super-sfida di domani, portando di conseguenza Fissore tra i rincalzi.

Questa soluzione potrebbe riportare in campo dal 1' anche De Caro, con Potenza avanzato da quinto alto sulla corsia di destra. Sul versante opposto, verso la conferma il classe 2004 D'Amore.