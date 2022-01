Cavese, niente sconti ad Allegretti: reclamo respinto, restano i tre turni

La III Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Cavese, avverso alla squalifica di tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo all'attaccante Diego Allegretti. Il calciatore era stato espulso nel corso della partita esterna con il Città di Sant'Agata: a motivare il pesante stop disciplinare, un presunto pugno rifilato da Allegretti a un avversario, peraltro a pochi passi dal direttore di gara.

I giudici hanno escusso anche l'arbitro di quella gara, signor Viapiana di Catanzaro, che ha dunque confermato tutto quanto esposto nel referto post-partita inviato al giudice sportivo. Allegretti ha già scontato la prima delle tre giornate di squalifica nella gara casalinga con il Cittanova. E resterà fermo ai box anche nelle due prossime trasferte consecutive contro la capolista Acireale e il Rende.

Il campionato riprenderà il prossimo 23 gennaio con le gare previste inizialmente per domenica 9 gennaio prossimo. E per la Cavese ci sarà subito un big match contro la prima della classe, per tentare il sorpasso in attesa dei due recuperi che vedranno impegnata la Gelbison dell'ex aquilotto Gianluca Esposito.