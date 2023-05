Cavese-Nocerina 6-1: spareggio per la C, molossi ai playout

La Cavese passeggia su una Nocerina praticamente inesistente in campo, vincendo col punteggio tennistico di 6-1 al Simonetta Lamberti. Gli aquilotti scendono in campo con l'obiettivo di chiudere i conti nel più breve tempo possibile e ci riescono ampiamente.

Poco dopo la mezz'ora del primo tempo il tabellone indica un perentorio 4-0 in favore dei ragazzi di Troise, che vanno in rete con Bubas (12'), Foggia (18'), Bacio Terracino (30') e Cuomo (35'). In campo c'è una Nocerina senza un briciolo di carattere, che ci mette poco a sgretolarsi. Nei primi 10 minuti del secondo tempo gli aquilotti portano a 6 le marcature grazie ancora a Foggia (5') e Gagliardi (9'). Talamo alla mezz'ora della ripresa realizza la rete che dà almeno la percezione della presenza della Nocerina al Lamberti.

Per le due formazioni la stagione non è comunque finita. Nonostante il successo, la Cavese andrà a giocarsi la promozione in Serie C nello spareggio contro il Brindisi, che oggi ha espugnato il Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere. La Nocerina dovrà invece giocarsi la permanenza in categoria nel turno unico di playout contro il Francavilla.