Cavese, nuova pedina in mediana: l'ucraino Kosovan in biancoblu

Sempre più qualità sulla linea mediana per la Cavese. ll club ha ufficializzato l'ingaggio di Tanasiy Kosovan, centrocampista offensivo classe 1995. L'atleta ucraino, nativo di Banyliv, è reduce da tre stagioni con la maglia del Picerno, intervallate da una breve parentesi con la Lucchese.

Quelle in Toscana e in Basilicata non sono le sue uniche esperienze professionistiche. Sbocciato nel vivaio del Vicenza, Kosovan ha esordito in Serie C proprio con i berici nell'annata 2013-14, collezionando 4 presenze. In seguito ha indossato tra i pro anche la casacca della Lupa Castelli Romani.

Con la Lupa e con il Picerno ha vinto il campioato di Serie D, categoria nella quale ha militato anche tra le fila di Gela e Igea Virtus. Complessivamente ha totalizzato 61 presenze e 3 gol in Lega Pro e 96 presenze e 20 gol in Serie D. Al suo attivo, nella stagione 2017/18, anche breve una esperienza con l’Arsenal Kyiv, partecipante alla Persha Legue, seconda serie nazionale ucraina.