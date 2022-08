Cavese, nuovo innesto in mediana: firma l'ex Paganese Danilo Gaeta

Un nuovo innesto di qualità a centrocampo per la Cavese, che ha ufficializzato nel pomeriggio di oggi il tesseramento di Danilo Gaeta. Il 23enne atleta di Avellino è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, arrivando anche a collezionare 2 presenze in Serie B coi granata nella stagione 2017-18.

La sua breve ma intensa carriera si è snodata esclusivamente tra i professionisti. Lasciato il vivaio granata, Gaeta ha infatti militato per 3 stagioni di fila alla Paganese in Serie C, con uno score finale di 88 presenze e 2 reti. Nello scorso campionato ha invece militato tra le fila della Fidelis Andria, con la cui casacca ha disputato 29 partite tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche 2 gol.

Gaeta può agire da trequartista o da mezzala, offrendo dunque una valida alternativa a mister Troise anche in caso di variazioni tattiche rispetto al 4-3-3, sistema di gioco spesso utilizzato in campionato dall'ex difensore di Napoli e Bologna.