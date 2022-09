Cavese orfana di capitan Altobello Troise: «Restiamo coi piedi per terra»

Torna al Simonetta Lamberti la Cavese e si ritrova di fronte il neopromosso Barletta in una sfida che rievoca i fasti di una “vecchia” Serie C. Gli aquilotti saranno orfani di capitan Altobello, una perdita importante per mister Troise, «sul piano tecnico, tattico e soprattutto in termini di leadership. La sua assenza però porta agli altri l’obbligo di assumersi le proprie responsabilità in campo».

I metelliani sono partiti col piede giusto sul piano dei risultati, un po' meno dal punto di vista del gioco. «Ma credo sia fisiologico - ha spiegato il tecnico biancoblu - per il periodo e per il fatto che abbiamo inserito atleti nuovi. Già ad Afragola ho visto progressi rispetto alla partita con l’Altamura. Veniamo da una bella vittoria ma dobbiamo essere equilibrati e bravi a incanalare nel modo giusto la pressione per le aspettative che ci sono nei nostri confronti».

Troise parla di una Cavese che non s'è mai nascosta in merito all'obiettivo finale, «ma oltre alle aspettative - ha concluso - mi piacerebbe vedere una squadra equilibrata dal punto di vista mentale, che gioca la domenica secondo quello che prepariamo in settimana. Il campionato ci ha dimostrato da subito che è molto livellato e per questo dobbiamo proseguire con lo spirito messo in campo ad Afragola, ma restare coi piedi per terra».