Cavese orfana di Palma a Bitonto: scelte di Troise solo in extremis

Cavese orfana di Palma nella delicata trasferta di Bitonto, ma mister Troise può contare praticamente sull'intero organico per provare a consolidare il primato nel girone H di Serie D. Il tecnico ha diverse soluzioni a disposizione e potrà decidere in extremis su alcuni ballottaggi nei vari reparti. Rientreranno tra i disponibili Puglisi e Lomasto, oltre D'Amore fermato in precedenza dai malanni di stagione.

Mister Troise non si fida dell'avversario e chiede alla sua Cavese di dare continuità rispetto a quanto visto nelle ultime uscite di campionato. «La squadra nelle ultime partite ha avuto sempre un buon approccio - ha affermato l'ex difensore centrale -. Domani ci aspetta una partita complicata perché il Bitonto in casa si è sempre espresso bene e ha ottenuto proprio in casa la maggior parte dei punti attualmente in classifica».

Rispetto alla trasferta di Molfetta, Troise individua maggiori insidie relative proprio alla situazione di classifica del Bitonto. «In questo periodo credo che abbia la possibilità di giocare un po' più a mente libera, vista la posizione in graduatuoria. E quindi credo che il Bitonto sia un po' più difficile da affrontare rispetto al Molfetta, che invece aveva bisogno forte di punti per provare a risollevarsi dalla zona retrocessione».