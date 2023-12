Cavese, Ospitaleche ai saluti: il club sulle tracce di Faella

Termina dopo pochi mesi l'avventura di Facundo Ospitaleche Hernàndez alla Cavese. La società ha risolto l'accordo economico con il centrocampista uruguaiano classe 1996 che chiude, almeno per il momento, la sua prima esperienza in un campionato italiano.

Ospitaleche ha totalizzato in biancoblu 8 presenze, una delle quali in Coppa Italia di Serie D. Ultima apparizione esattamente un mese fa, nella gara casalinga contro il Flaminia Civita Castellana, con appena 12 minuti all'attivo. In seguito, l'uruguagio non è stato più inserito nella lista dei convocati dal tecnico Daniele Cinelli, arrivando dunque all'epilogo dell'esperienza metelliana.

Il mercato della Cavese resta attivo anche in entrata. La società potrebbe presto ufficializzare il tesseramento dell'esterno offensivo Alessio Faella.

Il classe 1997 nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Siracusa dopo due stagioni trascorse tra le fila della Gelbison.

Per l'attaccante napoletano un curriculum con 130 gare e 27 reti in Serie D con le casacche di Roccella, Città di Sant'Agata, Nola, Real Aversa, Afragolese, oltre alle già citate Gelbison e Siracusa.