Cavese, Palma salta il Lamezia: si completa lo staff di Troise

La Cavese non potrà disporre del centrocampista Palma per il big match di domenica a Lamezia. L'atleta ex Fc Messina è giunto alla quinta ammonizione stagionale e osserverà dunque un turno di stop per squalifica. Una perdita importante per mister Troise, tenendo conto dell'impatto decisivo che proprio Palma, insieme a Diaz e Maiorano, ha avuto nel match contro il Real Aversa.

Intanto la società ha ufficializzato l'ingaggio delle due figure che vanno a completare lo staff tecnico che affianca Emanuele Troise alla guida degli aquilotti. Confermati l'allenatore in seconda Vincenzo Migliaccio e il preparatore dei portieri Domenico Corcione, arrivano in biancoblu il collaboratore tecnico Satta e il preparatore atletico Alberto Olianas. Entrambi hanno già lavorato con mister Troise nell'esperienza della scorsa stagione al Mantova in Lega Pro.