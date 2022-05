Cavese, pari in bianco col Sant'Agata: arbitro nel mirino, la vetta si allontana

Mezzo passo falso casalingo della Cavese, che chiude in parità la sfida contro il Città di Sant'Agata. L'ostica compagine siciliana strappa agli aquilotti un punto che vale l'aritmetica certezza dei playoff, giocando una gara accorta in cui ha pure avuto dalla sua i favori della dea bendata.

Non inizia nel migliore dei modi la partita per la squadra di Troise, che perde Foggia nel riscaldamento ed è poi costretta a rinunciare pure ad Allegretti, uscito per infortunio alla mezz'ora del primo tempo. Una nuvola nera sul reparto offensivo biancoblu, già orfano dello squalificato Banegas.

Era comunque partita a buon ritmo la Cavese, detenendo il pallino del gioco e creando proprio con Allegretti tre nitide palle gol che non sortiscono tuttavia gli effetti sperati. Un malinteso tra Gabrieli e Anatrella regala una ghiotta opportunità al Sant'Agata, ma Alagna non trova il colpo decisivo da buona posizione. Un minuto dopo Allegretti mette in rete su cross di Lomasto, ma viene pizzicato in millimetrico fuorigioco dal primo assistente.

Il monologo biancoblu, purtroppo senza esiti, prosegue con le occasioni capitate a Romizi, Maffei e Corigliano. A inizio ripresa Cavese a spron battuto. Nel giro di pochi minuti per due volte Altobello sfiora il vantaggio, chiamando prima Bethers alla deviazione in corner, poi centrando la traversa di testa sugli sviluppi di un angolo.

Il portiere ospite si distende bene su una rasoiata di Aliperta dal limite, poi Romizi insacca ma è in netto offside. La svolta in negativo per gli aquilotti arriva alla mezz'ora. Su un'uscita avventata di Bethers sulla trequarti, la sfera raggiunge D'Angelo che prova la conclusione ma trova la respinta di un difensore siciliano forse con una mano. Per l'arbitro non c'è irregolarità, ma Carbonaro esagera con le proteste e rimedia un cartellino rosso.

La squadra di Troise prova a sbloccarla con la forza della disperazione, ma il Sant'Agata serra le fila e porta a casa il pari. Uno 0-0 amaro per gli aquilotti, che vedono allontanarsi di nuovo la capolista Gelbison a due soli turni dal termine.