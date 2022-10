Cavese, pari nella trappola Nardò: Foggia regala un punto ai biancoblu

Un buon punto contro la miglior difesa del campionato. Bicchiere sicuramente mezzo pieno per la Cavese di rientro da Nardò. Punteggio finale di 1-1 grazie al gol di Foggia che alla mezz’ora della ripresa vanifica il vantaggio neretino, maturato dopo 13 minuti del primo tempo con un gran gol di Fedel.

Gli aquilotti hanno dovuto fare anche i conti con l’infortunio di Bubas poco dopo il vantaggio del Nardò. Una tegola affrontata dai biancoblu con grande carattere, viste le occasioni create a cavallo della metà del primo tempo. Prima col subentrato Foggia, poi con una iniziativa personale di Munoz.

Che sarebbe stata una gara tosta era ben noto già alla vigilia. E la conferma è arrivata in campo. Il Nardò ci ha messo carattere e intensità, senza però trovare lo spunto decisivo in fase conclusiva.

Nel finale di match succede di tutto. Doccia anticipata per Urquiza al minuto numero 87 per doppia ammonizione; poco dopo Palma sfiora il clamoroso “ribaltone”. Ma c’è ancora tempo per una protesta per parte: i neretini dopo il gol di Ciracì annullato per fuorigioco, i metelliani per un rigore reclamato per atterramento di Foggia.