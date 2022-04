Cavese, partita da dentro o fuori: assenze di peso con la Gelbison

Fissore e D'Angelo ancora indisponibili, Aliperta convocato ma resta comunque difficile ipotizzarne l'impiego. In casa Cavese la vigilia del big match contro la Gelbison è intrisa di voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna di Portici.

C'è un gap di ben 5 punti tra gli aquilotti e la capolista del girone I e c'è pure la consapevolezza che una malaugurata sconfitta potrebbe emettere una sentenza quasi definitiva sulle velleità di promozione dei metelliani.

Ma più che fare gli scongiuri, i ragazzi di mister Troise dovranno giocare la partita perfetta fin dal primo minuto. Mettendo in campo la stessa mentalità vista nelle precedenti uscite che avevano permesso alla squadra di assottigliare lo svantaggio dal primo posto.

Dall'altra parte ci sarà una Gelbison che non potrà certo fare calcoli né giocare anche per il pari. Una eventuale “x” come segno finale del big match di domani, infatti, potrebbe favorire l'Acireale - che chissà quando recupererà le tre gare non giocate - ma pure un Lamezia dalle ritrovate motivazioni.

Troise potrebbe modificare l'undici di partenza della Cavese rispetto alla partita del San Ciro. Maiorano scalpita per una maglia da titolare che potrebbe ritrovare proprio contro la sua ex squadra. E Allegretti riprenderà posto al centro dell'attacco.