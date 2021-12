Cavese incerottata con il Paternò: ancora out D'Angelo e Bacio Terracino

Una sfida di grande importanza, che può rappresentare un crocevia fondamentale nel cammino della Cavese in campionato. Soprattutto alla luce degli stravolgimenti in classifica dovuti all'esclusione del Messina Fc, con l'annullamento di tutte le partite finora disputate dai peloritani.

Tante le squadre che avevano battuto in campo la squadra siciliana, oltre alla stessa Cavese che ha ottenuto una effimera vittoria a tavolino mercoledì. Perderanno i tre punti, tra le altre, anche Gelbison e Lamezia, così da assottigliare il vantaggio in graduatoria proprio sugli aquilotti, che potrebbero rilanciare nettamente le proprie ambizioni espugnando domani il Falcone e Borsellino di Paternò.

Capitolo assenze. Sempre le stesse da diverso tempo per i biancoblu, stante la perdurante indisponibilità di Potenza, D'Angelo, Bacio Terracino e Zielski. A compensare in particolare la pesante assenza in mediana c'è la prima convocazione dell'ultimo arrivato Aliperta. Che potrebbe non essere l'unico volto nuovo per la Cavese nella finestra invernale del calciomercato. A quanto pare, infatti, la società è a caccia di un attaccante e potrebbe piazzare il blitz già nei giorni antecedenti alla sosta natalizia.