Cavese a Paternò senza i suoi tifosi: il Prefetto di Catania vieta la trasferta

La Cavese dovrà giocare l'importante scontro diretto esterno di Paternò senza l'apporto dei suoi tifosi. Il Prefetto della provincia di Catania ha infatti inibito la trasferta ai supporters metelliani, in occasione del match in programma allo stadio Falcone e Borsellino domenica 12 dicembre alle 14.30.

Disposta la chiusura del settore ospiti per l'impianto, il Prefetto ha anche vietato la vendita dei biglietti per la partita ai residenti in provincia di Salerno e in Campania per tutti gli altri settori dello stadio.

In campo mister Troise valuterà in extremis le condizioni di D'Angelo, Potenza e Bacio Terracino. Quest'ultimo sembra essere più vicino al recupero, mentre D'Angelo dovrà ristabilirsi completamente da un fastidioso problema a un ginocchio.