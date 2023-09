La Cavese perde Piovaccari, Cinelli: «C'è voglia di riscatto»

La Cavese perde il centravanti Piovaccari in vista della gara interna contro il Sassari Latte Dolce. L'esperto attaccante assisterà alla gara dalla tribuna insieme allo squalificato Ascioti e agli altri indisponibili Megna e Mori. C'è però una buona notizia e riguarda il pieno recupero di Foggia, out nella partita di Cassino per un problema fisico dell'ultim'ora.

Il Sassari Latte Dolce, che alla seconda giornata ha ottenuto i primi tre punti stagionali, brilla in concretezza ma subisce reti con altrettanta regolarità. Almeno per quanto visto nelle prime due giornate. Quattro infatti i gol subiti, due dal Budoni e due dalla Cos Sarrabus Ogliastra.

E su questo gli aquilotti hanno lavorato per non lasciare nulla di intentato nella sfida in programma domani alle 14 al Simonetta Lamberti.

Contro il Cassino tra gli aquilotti è parsa evidente la mancanza di Foggia proprio in termini di concretezza sotto porta. E il recupero dell’airone potrebbe restituire anche quel pizzico di fiducia in più alla prima linea biancoblu. «La squadra sta abbastanza bene - ha affermato mister Cinelli - e ha voglia di rivalsa e di riscatto dopo la prestazione non positiva di domenica scorsa. Voglio in primis un atteggiamento diverso, con la giusta intensità, rabbia e cattiveria sportiva. In questa settimana abbiamo lavorato soprattutto sotto questo aspetto».

L'allenatore biancoblu vuole vedere «una Cavese che giochi da Cavese, in base al gruppo che è stato costruito. Dunque siamo chiamati a disputare una gara in cui vogliamo proporre gioco e in cui non dobbiamo abbatterci per eventuali episodi negativi».