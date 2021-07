Cavese, Ferazzoli nuovo allenatore: ha sfiorato la serie C con la Gelbison

La Cavese ha affidato la guida tecnica per la prossima stagione a Pino Ferazzoli. L'allenatore, 55 anni compiuti il 16 maggio scorso, resta dunque in Campania dopo l'esperienza sulla panchina della Gelbison. Dopo un inizio in sordina, ha trascinato i vallesi fino alle primissime posizioni, arrivando a contendere all'Acr Messina la promozione diretta in Serie C. La Gelbison ha poi perso la finale playoff contro il Fc Messina.

Da calciatore Ferazzoli ha giocato in Campania con Avellino, Savoia e Giugliano, prima dell'inizio della carriera da allenatore. Ha guidato, tra le altre, Castel di Sangro, Cisco Roma, Rieti, Aversa Normanna, Neapolis e Torres. Importante l'esperienza vissuta anche tra il 2016 e il 2017 sulla panchina dell'Udinese, come vice di Gigi Del Neri. Ferazzoli ha già vinto un campionato di Serie D alla guida dell'Isola Liri.

Il trainer capitolino ha firmato un contratto che lo legherà alla Cavese fino al termine della stagione, fissato per il 30 giugno 2022.