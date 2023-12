Cavese, Piovaccari ai saluti: in arrivo un nuovo centravanti

Si chiude l'esperienza di Federico Piovaccari alla Cavese. Il centravanti scuola Inter ha perfezionato la risoluzione consensuale dell'accordo con la società metelliana, aggiungendo allo “scout” personale 8 partite e 1 gol nella parentesi biancoblu.

Ed è un gol che ha lasciato un'importante traccia in casa Cavese: la rete realizzata contro il Trastevere, oltre a proiettare gli aquilotti in vetta al girone G di Serie D, ha permesso a Piovaccari di iscrivere il suo nome nella storia della squadra come marcatore più “anziano”. Il centravanti ex Sampdoria e Brescia ha fatto gol all'età di 39 anni e 2 mesi circa, spodestando lo storico capitano Claudio De Rosa, a segno poco prima di aver compiuto 39 anni.

Per un centravanti in uscita, eccone uno in entrata.

La Cavese annuncerà nelle prossime ore il tesseramento di Chris Guey El Hadj, 29enne attaccante franco-senegalese che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del Budoni. Bottino di 10 partite e 3 reti per l'atleta che tornerà dunque in Campania dopo aver giocato per metà della scorsa annata tra le fila della Paganese.