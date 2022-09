Cavese, due pipelet in prestito: Paduano e Somma ai saluti

La Cavese ha ufficializzato una doppia cessione a titolo temporaneo. I portieri Gennaro Paduano e Aniello Somma lasciano la formazione biancoblu, accasandosi in prestito in Serie D per cercare maggiore spazio in campo.

Paduano, che nella scorsa stagione ha collezionato 7 presenze con la Cavese tra campionato e Coppa Italia, va a rinforzare il reparto difensivo della Mariglianese nel girone I di Serie D. Resta invece nel girone H il classe 2004 Somma, passato al Gladiator.

La società ha intanto aperto la prevendita dei tagliandi per assistere alla prima partita di campionato, in programma domenica al Simonetta Lamberti contro il Team Altamura. Si va dai 5 euro per la Curva Sud Catello Mari e il settore Ospiti, fino ai 35 euro per la Tribuna Centrale. Sarà possibile acquistare i biglietti presso sei punti prevendita a Cava de' Tirreni: