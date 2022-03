Cavese, a Portici cambi in formazione: aquilotti secondi per i Giovani D Valore

Seconda tappa del tour de force in campionato per la Cavese. A Portici gli aquilotti sono chiamati a non interrompere il trend positivo delle ultime giornate. Troise ha recuperato il playmaker Aliperta, sebbene sembri abbastanza difficile un suo ritorno in campo dal primo minuto già domani al San Ciro.

Qualche modifica all'undici di partenza potrebbe esserci e dovrebbe riguardare solo gli interpreti, non il sistema di gioco. Gabrieli, Maiorano, Kone e Foggia scalpitano per una maglia da titolare. E proprio in prima linea potrebbe esserci il maggior numero di modifiche rispetto alla formazione scesa in campo domenica al Lamberti contro il Licata. Restano ancora fermi ai box Fissore e D'Angelo.

Intanto, il Dipartimento Interregionale ha diramato il nuovo aggiornamento del progetto Giovani D Valore, riservato alle società che puntano sulla cura dei settori giovanili e soprattutto inseriscono in campo il maggior numero di giovani oltre i quattro under d'obbligo per regolamento. La Cavese è al momento seconda nella tabella del girone I, alle spalle del Rende.

Il progetto prevede l'assegnazione di 25mila euro alle società prime nella speciale classifica dei singoli gironi, 15mila alle seconde e 10mila alle terze.