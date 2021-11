La Cavese vince il derby col Portici: gol di Palma all'ultimo respiro

Un gol di Palma nel recupero della ripresa regala alla Cavese tre punti insperati contro un Portici che non sfigura affatto al cospetto degli aquilotti. La formazione vesuviana gioca ad armi pari allo stadio Simonetta Lamberti, sfiorando anche il vantaggio nel corso della prima frazione. Nella ripresa meglio i metelliani, che la spuntano quando ormai il match sembrava indirizzato verso il pari e patta.

Lo spettacolo latita nel giorno in cui gli ultras biancoblu ritrovano il loro posto in Curva Sud Catello Mari. Regna l'equilibrio nel primo tempo, rotto solo da un intervento provvidenziale di Anatrella che nega a Manfrellotti la rete del possibile vantaggio del Portici.

Nel secondo tempo è invece la Cavese a collezionare la migliore opportunità, con D'Angelo che dopo pochi minuti colpisce la traversa. Le occasioni su entrambi i versanti non portano conclusioni nello specchio della porta. Ma in pieno recupero Palma è un rapace a raccogliere la corta respinta di Schaeper su tiro di Allegretti, facendo esplodere il Lamberti.

Successo di grande importanza dunque per gli aquilotti, che mantengono il terzo posto in classifica a -1 dal Lamezia e a 5 punti di distacco dalla capolista Gelbison. E il piatto forte nel menu del prossimo turno è proprio un gustoso Gelbison-Cavese, big match della dodicesima giornata che potrebbe dire molto sul futuro delle due formazioni in campionato.