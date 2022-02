Cavese, pratica chiusa in mezz'ora: netto 4-0, Sancataldese travolta

La Cavese chiude la pratica Sancataldese in poco meno di mezz'ora, mettendo in ghiaccio 3 punti utili a proseguire la rincorsa verso la capolista Gelbison. Gli aquilotti rendono facile anche in campo un impegno considerato abbordabile sulla carta.

La formazione siciliana prova a reggere l'urto, ma dopo 9 giri di lancette è già sotto grazie al gol realizzato da Palma. Al quarto d'ora Allegretti imprime la prima firma di giornata, pochi minuti prima che il palo neghi a Banegas la gioia del tris. Ci riprova Allegretti al 25' chiamando all'intervento il portiere ospite, ma poco prima della mezz'ora arriva il terzo gol realizzato da Bacio Terracino, che insacca dopo una traversa colpita dal solito Allegretti.

A inizio ripresa dopo pochi minuti c'è il poker. Tanto per cambiare, Allegretti raccoglie un lancio di Aliperta e rinvia i pensieri degli aquilotti già al prossimo impegno di campionato. Mercoledì la Cavese renderà visita a un Giarre che oggi ha bloccato sul pari in bianco il Lamezia.