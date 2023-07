Cavese, primo giorno al Lamberti: quattro volti nuovi, c'è anche Troest

La Cavese ha sostenuto oggi il primo allenamento di pre-season 2023-24. Sul prato amico dello stadio Simonetta Lamberti, il presidente Alessandro Lamberti ha tenuto a battesimo il rinnovatissimo gruppo affidato al trainer Daniele Cinelli.

Tra gli atleti in prova figura anche l'esperto difensore centrale Magnus Troest, 36enne atleta danese reduce da un anno di inattività dopo aver a lungo giocato in Serie B con le maglie, tra le altre, di Atalanta, Novara e Juve Stabia. Sarà lo staff tecnico biancoblu a valutarne le condizioni fisiche in vista di un eventuale tesseramento.

Sono invece ufficiali gli ingaggi di quattro atleti.

Il primo è un volto già noto ai supporters metelliani. Si tratta dell'attaccante Simone Addessi, classe 1995, che ha indossato la maglia biancoblu in Lega Pro nella stagione 2019-20. Nella scorsa stagione ha giocato tra le file del Lamezia Terme in Serie D, chiudendo con 13 reti all'attivo tra regular season e playoff.

Tre i nuovi under a disposizione di mister Cinelli. Due i terzini sinistri, Emanuele Collura ('04) e Bryan Angustia Polanco ('05). Il primo è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e lo scorso anno ha collezionato 26 presenze con la maglia del Lavello in Serie D. Polanco invece è sbocciato nel vivaio della Lazio, prima di trasferirsi al Savio.

Infine per l'attacco la Cavese ha tesserato l'esterno brasiliano Diego Mori Tomaz de Oliveira. Classe 2003, ha giocato nelle giovanili del Guarani e nell’ultimo anno ha fatto parte della Primavera del Modena.