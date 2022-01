Cavese, il primo rinforzo di gennaio: dal Potenza l'attaccante Banegas

Pablo Ezequiel Banegas è un nuovo calciatore della Cavese. L'atleta argentino, nato a Cordoba il 13 febbraio 1992, ha risolto consensualmente il rapporto con il Potenza, accettando dunque le avances del club di patron Massimiliano Santoriello. Oltre al club lucano, il nuovo attaccante biancoblu ha indossato nei professionisti anche le maglie di Cuneo e Albinoleffe.

Nella scorsa stagione ha invece militato tra le fila del Notaresco, realizzando 17 reti tra campionato e Tim Cup. In carriera importanti esperienza anche con Triestina, Prato, Borgomanero, Gozzano, Vado, Bra, Fidelis Andria e Francavilla.

Banegas si aggregherà ai suoi nuovi compagni nei termini previsti dalle vigenti normative federali e sarà impiegabile già dalla ripresa del campionato prevista per il prossimo 23 gennaio. Domenica importante per la Cavese, che renderà visita all'Acireale, al momento in vetta al girone I di Serie D in attesa del primo dei due recuperi per la Gelbison, che il 19 gennaio affronterà in trasferta il Rende.