Cavese, primo test precampionato: vittoria per 3-0 con il Buccino Volcei

Prima sgambatura precampionato per la Cavese di Pino Ferazzoli. Gli aquilotti hanno ospitato a San Gregorio Magno il Buccino Volcei allenato da Giovanni Serrapica, ex calciatore biancoblu.

Test condizionato da una forma fisica ancora al minimo per le due squadre, ma pure dalla massiccia presenza di tanti under su entrambi i versanti. La Cavese ha sbloccato nel finale della prima frazione di gioco, con un calcio di punizione battuto a sorpresa dal centrale difensivo Viscomi.

Le altre segnature sono arrivate con il baby Falco, classe 2004 e con il calcio di rigore trasformato da Allegretti nel corso del secondo tempo.

Il test è servito più che altro a scaricare un po' di lavoro atletico svolto dalla Cavese in questa prima settimana di lavoro a San Gregorio Magno. Assente Carbonaro, mister Ferazzoli ha schierato infatti a mezzo servizio tutti gli altri over a sua disposizione, sfruttando il test come prova per i tantissimi under in distinta.

L'indicazione tattica è stata una conferma delle idee già applicate dall'allenatore nella precedente esperienza alla Gelbison. Nel 4-3-3, Ferazzoli ha infatti affidato le chiavi della mediana al talentuoso Maiorano, con Palma sistemato da intermedio destro. In difesa, Viscomi ha affiancato capitan Altobello al centro della retroguardia, con Fissore impiegato da terzino sinistro, uno dei ruoli in cui Ferazzoli potrà impiegarlo nel corso della stagione.