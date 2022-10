Cavese, problema difesa per Troise: Lomasto unico centrale disponibile

Emergenza difesa per la Cavese in vista del turno interno con il Molfetta. Mister Troise ha a disposizione il solo Lomasto in perfette condizioni, vista la squalifica di Fissore e il rientro a mezzo servizio di Altobello nelle ultimissime sedute di allenamento.

Possibile dunque che il tecnico arretri Munoz da centrale difensivo accanto a Lomasto, per non stravolgere l'assetto della terza linea. Oltre ad Altobello, è tornato ad allenarsi anche l'attaccante Bubas, seppur svolgendo un lavoro solo parziale rispetto al gruppo negli ultimi giorni.

Troise chiede ai suoi di «essere più costanti rispetto alle prestazioni altalenanti nelle ultime gare casalinghe». Dunque vuole una Cavese che viaggi sugli stessi ritmi dal 1' al 90', evitando di concedere troppo agli avversari così come accaduto in occasione del pareggio ottenuto in rimonta dal Fasano.