Cavese pronta per il tour de force: fino al 14 aprile, 1 gara ogni 3 giorni

Un vero e proprio tour de force, con ben sei partite in diciotto giorni, quattro delle quali tra le mura amiche. Col condimento di due scontri diretti fondamentali da giocare in casa e due trasferte insidiose, pur contro squadre che hanno quasi raggiunto l'obiettivo salvezza.

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato che il recupero Cavese-Trapani si disputerà il 6 aprile prossimo. Un altro match che si inserisce in un calendario già fitto per gli aquilotti. Il tutto mentre vengono rinviate nuove partite causa Covid, ultima delle quali Acireale-Castrovillari rinviata al 20 aprile prossimo.

La Cavese dunque giocherà una partita ogni tre giorni, con l'obbligo di non steccare per poter coltivare ancora il sogno Serie C. Si parte domenica con Cavese-Licata; mercoledì 30 aquilotti in trasferta a Portici; il 3 aprile il big match che vale una stagione, al Simonetta Lamberti contro la Gelbison; il 6 aprile il recupero casalingo con il Trapani; il 10 aprile la gara esterna contro il Real Aversa; il 14 aprile l'altro big match contro il Lamezia.

Sarà senza dubbio una fase cruciale del campionato per i biancoblu di mister Troise, che non potranno permettersi calcoli e non avranno nemmeno tempo di poter rifiatare. Testa bassa e pedalare, dunque, pensando esclusivamente alla partita successiva e sperando di operare il sorpasso in vetta alla classifica, così da proiettarsi col morale a mille a un rush finale di campionato altrettanto rovente.