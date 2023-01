Cavese-Puteolana 1-0: punte imprecise, ci pensa Aliperta

La Cavese deve far ricorso a una micidiale sassata su punizione di Aliperta per risolvere il derby con la Puteolana. Al Simonetta Lamberti termina 1-0 una gara in cui gli aquilotti collezionano una vagonata di occasioni da gol, sprecandole per l'imprecisione degli “avanti” messi in campo da mister Troise.

I biancoblu arrivano a ripetizione dalle parti di Lamberti, ma i vari Foggia, Bacio Terracino e Banegas riescono a fallire tutte le palle-gol create, rimediando pure qualche mugugno dagli spalti. Di contro la Puteolana, pur rigenerata dalla rotonda vittoria in rimonta con il Molfetta, poco ha potuto se non agire di rimessa. E tra le pochissime sortite offensive, i flegrei hanno sfiorato il clamoroso vantaggio con la sventola dal limite dell'ex di turno D'Ancora nel corso della ripresa.

Poco prima dell'80' Aliperta sistema il pallone per un calcio di punizione da 30 metri. La posizione è centrale e sembra abbastanza proibitiva. Ma il metronomo della mediana biancoblu si fida del suo sinistro e inventa una conclusione chirurgica che si insacca nell'angolino basso alla destra di un Lamberti inutilmente proteso in tuffo. Il gol è una vera e propria liberazione e fa esplodere i supporters biancoblu, che ogni tanto distolgono lo sguardo dal terreno di gioco per dare un'occhiata ai risultati delle dirette concorrenti.

Al triplice fischio i 3 punti permettono alla Cavese di allungare di un punto sulla seconda posizione, oggi occupata dal Nardò che vincendo a Molfetta ha scavalcato il Barletta, fermato sul pari in bianco a Francavilla in Sinni.