Cavese, quattro giornate ad Ascioti: contro il Sassari si gioca alle 14

Il Giudice Sportivo di Serie D ha comminato una squalifica di ben quattro giornate a Edoardo Ascioti, giovane portiere della Cavese. Al termine della gara persa dagli aquilotti in trasferta contro il Cassino, l'estremo difensore - che figurava tra le riserve in distinta - ha rivolto un'espressione irriguardosa al direttore di gara.

Intanto, la dirigenza metelliana ha accolto la richiesta del Sassari Latte Dolce per anticipare il fischio d'inizio della gara, in programma domenica prossima allo stadio Simonetta Lamberti. Si giocherà dunque alle 14, con opportuna richiesta inviata al Dipartimento Interregionale che ratificherà entro venerdì la variazione. La scelta è stata fatta per permettere alla formazione sassarese un più comodo rientro in Sardegna.