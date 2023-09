Cavese, recuperato Ospitaleche. Cinelli: «Non voglio presunzione»

La Cavese ritrova il centrocampista Ospitaleche in vista della gara contro l'Ischia. Il ventisettenne centrocampista uruguaiano ha finalmente smaltito i problemi fisici che lo hanno costretto al riposo forzato nelle prime giornate e fa parte dell'elenco dei convocati di mister Cinelli per la gara in programma domani pomeriggio al Mazzella.

Squalificato Ascioti, gli aquilotti dovranno fare anche a meno del lungodegente Megna e dell'esperto Piovaccari in prima linea.

Ma il tecnico non fa drammi per le assenze, sottolineando che «c'è comunque l’imbarazzo della scelta perché ho un organico importante. A prescindere dalle scelte iniziali, ai ragazzi ho chiesto una prestazione importante sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo sicuramente rispettare l’avversario, ma dobbiamo anche evitare di essere presuntuosi e superficiali».

Dunque, una Cavese chiamata a metterci da subito la giusta concentrazione per provare a sfatare il tabù vittoria in trasferta contro l'Ischia, che manca da 40 anni anche perché le due squadre hanno a lungo militato in categorie differenti. «Noi cercheremo di migliorare la performance di domenica scorsa, di crescere in mentalità e voglia di soffrire in campo perché vogliamo evitare spiacevoli sorprese come quella di Cassino».