Cavese, ottimo inizio al Lamberti: Kosovan-Corigliano, il Rende va ko

Esordio vincente per la Cavese nel girone I di Serie D. I biancoblu di Ferazzoli battono per 2-0 un Rende giovanissimo ma coriaceo, che in diverse occasioni punge nell'area metelliana.

Un gol per tempo per gli aquilotti, firmati da Kosovan e Corigliano. Il primo è frutto di caparbietà e arriva al tramonto del primo tempo. Carbonaro lancia sul filo del fuorigioco Allegretti che, con un velenoso diagonale, centra il palo; è lo stesso numero 10 a restituire l'assist a Carbonaro, che spara addosso a Mittica da pochi passi. Il tap-in definitivo è di Kosovan, che fa esplodere gli 800 del Lamberti.

Nella ripresa la chiude appunto Corigliano, al termine di una rapida combinazione tra Allegretti e Diaz, viziato forse da un controllo di mano. Il centrocampista si ritrova a tu per tu con Mittica e lo fulmina per la seconda volta.

I calabresi non sono tuttavia rimasti a guardare, creando almeno tre nitide occasioni già nel primo tempo. Anatrella ha opposto i riflessi a Boito e Mosciaro, prima di un contropiede - tre contro uno - sprecato dagli avanti calabresi.

Nella ripresa, sul 2-0, Palma ha chiamato ancora una volta il portiere della Cavese all'intervento decisivo. Al triplice fischio conta comunque il risultato e i metelliani possono festeggiare nel migliore dei modi l'avvio di campionato.