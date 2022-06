Cavese, riconoscimento per Anatrella: è il miglior portiere della Serie D

Una stagione eccezionale, in cui ha contribuito in maniera evidente al cammino della Cavese nel girone I di Serie D, pur non culminato con il tanto agognato ritorno tra i professionisti. Dario Anatrella è stato incoronato miglior portiere della categoria per la stagione 2021-2022.

L'estremo difensore biancoblu ha fatto incetta di voti espressi dai tifosi nel contest ideato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Un giusto riconoscimento per il valore espresso in campo. Un under con le spalle larghe, come e forse anche più di colleghi più esperti nel suo ruolo.

Tra rigori parati e prodigiosi interventi acrobatici, Anatrella ha spesso concluso le gare da migliore in campo a giudizio di tutti i giornalisti che hanno commentato le gare degli aquilotti. E a suon di prestazioni “monstre” s'è guadagnato anche l'interesse di club professionistici, pronti a investire per assicurarsi le sue prestazioni.

Domani sera il gala di premiazioni a cui parteciperanno il presidente Lnd Giancarlo Abete, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e il selezionatore della Rappresentativa di Serie D Giuliano Giannichedda.