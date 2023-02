Cavese, rientra capitan Altobello: ai box Bacio Terracino, Puglisi, Maffei

Il completo recupero di capitan Altobello è la notizia positiva in casa Cavese in vista della trasferta di Fasano. Il difensore centrale lavora da giorni a pieno regime e potrebbe riprendersi una maglia da titolare nella terza linea biancoblu.

Resta però piena l'infermeria degli aquilotti. Pur proseguendo nel lavoro di recupero, resteranno fermi ai box Puglisi e Bacio Terracino. Così come sarà indisponibile l'under Maffei, uscito per un problema al ginocchio durante il big match casalingo con il Nardò. Gli esami strumentali hanno scongiurato danni eccessivi e dunque possibili operazioni al ginocchio; tuttavia, l'esterno dovrà sottoporsi a cure specifiche per recuperare da una forte distorsione.

Prosegue intanto a gonfie vele la prevendita dei 600 tagliandi per la gara di Fasano a disposizione dei supporters metelliani. Sono acquistabili al costo di 10 euro presso la Cartoleria Tirrena in corso Mazzini a Cava de' Tirreni.