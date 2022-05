Cavese, la rimonta si fa complicata: Troise, «Ci è mancato solo il gol»

«È stato un passo falso pesante, ma ai ragazzi non posso rimproverare niente perché l’unica pecca è stata quella di non aver fatto gol». Emanuele Troise prova a salvare il salvabile dopo il pari interno della Cavese contro il Sant'Agata. Un pareggio che ha di nuovo incrementato il gap dalla Gelbison capolista, con due sole partite da giocare.

«Visti i pochi allenamenti a disposizione rispetto all’ultima gara di campionato - ha aggiunto il tecnico biancoblu -, credo sia stata una delle migliori gare che abbiamo disputato sul piano dell’interpretazione. Abbiamo creato tanto, ma ci è mancato il gol».

Non parla delle decisioni arbitrali che hanno suscitato le proteste dei tifosi. In particolare dell'episodio del rigore non concesso per un tocco di mano nell'area ospite. «Ma mi dispiace per Carbonaro, perché ha vissuto una stagione travagliata quest'anno».

Non è ancora tempo di bilanci, ma c'è comunque di che poter recriminare. «Situazioni che non ci hanno permesso di essere bravi fino in fondo come lo sono stati gli avversari e avere la giusta continuità. E ci metto anche le espulsioni, gli infortuni e il modo in cui sono arrivati. Come quello di Aliperta che s’è procurato una frattura al tallone su un’esultanza o la doppia perdita contemporanea di Foggia e Allegretti per quest’ultima partita con il Sant’Agata».

Prova ancora a crederci dunque Troise. L'unica via è quella di provare a vincere entrambe le ultime gare, sperando in un harakiri della Gelbison in vetta. Sarà complicato, ma bisognerà provarci per non lasciare spazio a ulteriori rimpianti.