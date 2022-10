Cavese in rimonta con il Molfetta: gli aquilotti si arrampicano in vetta

Vittoria e primato nel girone H di Serie D per la Cavese. Che fa tutto da sola nella gara casalinga contro il Molfetta, regalando il vantaggio agli ospiti e ribaltando il risultato con una doppietta del registe Aliperta.

Al Simonetta Lamberti non va in scena un grandissimo spettacolo, ma contava vincere e gli aquilotti hanno portato a termine il compito anche con pieno merito. Di fatto non accade nulla per oltre mezz'ora, fino al calcio di rigore decretato per fallo su Palma. Dal dischetto però Diame ipnotizza Foggia e lascia invariato il punteggio.

La dura legge del gol colpisce in un attimo. Manzo gira al centro un velenoso tiro-cross che finisce in fondo al sacco dopo un malinteso tra Colombo e Puglisi. Ma lo 0-1 è un fuoco di paglia perché un minuto dopo Aliperta indovina il diagonale vincente che manda le squadre negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa la Cavese insiste e dopo un bell'intervento di Diame su colpo di testa di Gagliardi trova il raddoppio. Lomasto impacchetta l'assist, Aliperta finalizza la rete del sorpasso. Nel finale c'è il forcing degli ospiti, con la Cavese che riesce a contenere e portare a casa il successo che vale il primo posto, con 2 punti di vantaggio su Brindisi e Fasano.