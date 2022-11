Cavese in rimonta sul Vastogirardi: aquilotti ai sedicesimi di Coppa Italia

La Cavese accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D, battendo di misura e in rimonta i molisani del Vastogirardi. Mister Troise ha dato spazio a calciatori meno impiegati in campionato, lanciando dal primo minuti i vari Angeletti, Tufano, D'Amore, Gaeta e Cappa.

Partono meglio gli ospiti, che nel primo quarto di gara creano diverse opportunità. Al 13' Angeletti ferma con l'aiuto del palo la conclusione di Mocanu. Al 21' trovano il vantaggio con Grandis, che trasforma in rete l'assist di Gallo. E un minuto dopo la Cavese rischia di subire il raddoppio sull'azione chiusa da Bentos.

La rimonta biancoblu si compie già prima dell'intervallo. Poco prima della mezz'ora Bubas capitalizza un assist di Banegas e rimette le cose in pari. Poi è Fissore, in modo un po' rocambolesco, a portare avanti la Cavese su punizione di Salandria.

Nella ripresa non ci sono grosse opportunità da rete su entrambi i versanti. Angeletti chiude in angolo un tentativo al volo di Panaro. Poco dopo la mezz'ora è la Cavese a sprecare con Banegas la chance per il possibile 3-1. Ma per gli aquilotti va bene comunque così. Al turno successivo affronteranno la vincente della gara tra Fasano e Altamura.